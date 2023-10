In seguito alla cocente sconfitta nel derby, Zlatan Ibrahimovic era tornato a Milanello per stare vicino alla squadra durante la sessione di allenamento, e si era paventata la possibilità di poter vedere un giorno la leggenda svedese ricoprire un ruolo nella società rossonera, come aveva fatto anche intendere il CEO Giorgio Furlan ai micorofoni di Mediaset: “Ibra in società? E’ una leggenda del Milan, sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà”.

Ibrahimovic al Milan, il ruolo dello svedese

Dopo l’incontro con Gerry Cardinale avvenuto i primi giorni di settembre, quest’oggi, in un hotel di Milano, l’ex calciatore ha avuto modo di discutere di un suo possibile ritorno nel club anche con Furlan, attuale amministratore delegato dei rossoneri, ma questa volta non ricoprirà un posto sul terreno di gioco, ma tra i dirigenti rossoneri, probabilmente con un ruolo simbolico come quello di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter.