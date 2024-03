Milan, Okafor diventa imprescindibile | È lui l’arma di Pioli

Okafor è l'uomo in più del Milan

Noah Okafor l’ha rifatto ancora, ci ha preso gusto, si legge su “La Gazzetta dello Sport”. L’attaccante è diventato il re dei gol dalla panchina: nessuno ha segnato più gol da subentrato in questa stagione.

Milan, Okafor sempre più indispensabile

Noah ha diretto e i sostituti hanno trascinato il diavolo: lo svizzero, entrando dalla panchina, ha segnato 4 gol come Jovic, altro rossonero, e Lautaro, giocatore dell’Inter. Inoltre, il Milan è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione ad avere due giocatori che hanno segnato almeno quattro gol da sostituti, ed è anche la squadra con più gol dalla panchina in ​​Europa, arrivando a 13. Ciò significa che lo svizzero sarà fondamentale settimana prossima, con Leao squalificato.