Okafor all’87’ la decide e regala i tre punti al Milan. La Lazio termina in otto: all’Olimpico finisce 0-1

Lazio e Milan scendono in campo allo stadio Olimpico per l’anticipo della 27′ giornata di Serie A. Dopo otto minuti la prima nitida palla gol della partita ce l’hanno i padroni di casa, da corner spizzata di Felipe Anderson a trovare Vecino che manda la palla fuori di poco. Al 12′ contatto in area tra Maignan e Castellanos, ma per l’arbitro Di Bello non c’è nulla. Al 46′ ci prova Pulisic da fuori, ma il tiro è centrale e Provedel alza con i pugni in angolo.

Partita dalle mille emozioni tra Lazio e Milan

Nella ripresa la partita cambia e si accende. Al 57′ espulso Pellegrini per doppia ammonizione, grave ingenuità del difensore biancoceleste che lascia in 10 i suoi per una mezz’ora abbondante di partita. Al 75′ occasione colossale per Immobile che a tu per tu con l’estremo difensore rossonero mette sul fondo. Un minuto più tardi annullato il vantaggio del Milan, che era passato in vantaggio con un’autogol di Gila; il segnale del Var annulla il gol per fuorigioco di Leao. All’88’ il Milan segna e a sto giro è tutto buono, Okafor al secondo tentativo dopo una respinta e una ribattuta la insacca facendo esultare gli ospiti. Nel finale espulsi anche Marusic e Guendouzi con la Lazio che termina la partita clamorosamente in 8. Finisce qui, il Milan espugna a fatica l’Olimpico e si porta a casa tre punti pesanti, la Lazio perde la sua terza partita consecutiva ed ora è una vera e propria crisi di risultati.

Lazio-Milan, risultato e tabellino

Risultato: 0-1

Marcatori: 87′ Okafor

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (78′ Cataldi), Luis Alberto (60′ Hysaj); Felipe Anderson, Catellanos (60′ Immobile), Zaccagni (66′ Isaksen). Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Renzetti, Lazzari, Casale, Ruggeri, Hysaj, Cataldi, Coulibaly, Kamada, Immobile, Pedro, Saná Fernandes.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (64′ Calabria), Kjaer (81′ Thiaw), Gabbia (81′ Tomori), Theo Hernandez; Adli (71′ Okafor), Bennacer (64′ Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Thiaw, Kalulu, Calabria, Tomori, Jimenez, Terracciano, Musah, Reijnders, Okafor, Chukwueze.

Ammoniti: Pellegrini, Romagnoli, Florenzi, Adli, Immobile, Gabbia, Theo Hernandez, Hysaj, Leao

Espulsi: Pellegrini, Marusic, Guendouzi

Recupero: 1’pt, 6’st.