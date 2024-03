Il Milan pensa già al mercato estivo. Per Pioli è necessario avere rinforzi in difesa. Spuntano due nomi per i rinforzi: Chalobah e Kiwior

Il Milan ha bisogno di rinforzi in difesa, nella prossima finestra di mercato c’è necessità di portare aiuti alla rosa guidata da Stefano Pioli.

Milan, Chalobah e Kiwior per l’estate

Gran fermento per la prossima finestra di mercato per il Club di Via Aldo Rossi. A Milano servono rinforzi in ogni reparto, per la difesa, Al momento, ci sono poche certezze e molti, moltissimi dubbi. Partiamo con Gabbia e Calabria. Il contratto dei due difensori italiani scadrà relativamente nel 2026 e nel 2025. Per entrambi si pensa di rinnovare e farli restare. Kalulu è infortunato, mentre Florenzi molto probabilmente andrà via, così come Kjaer. Theo Hernandez, con scadenza contratto nel 2026, si pensa al rinnovo, ma sul francese ci sono numerosi club all’attacco. Potrebbe anche lasciare uno spazio vuoto a fine stagione.

Per le notizie di mercato in entrata, rispuntano i nomi di Chalobah del Chelsea e Kiwior dell’Arsenal. Chalobah ha una valutazione che si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro, mentre Kiwior, vecchia conoscenza del calcio italiano visto che in carriera ha già indossato la maglia dello Spezia. Gli inglesi lo hanno pagato ben 25 milioni, e non hanno intenzione di fare grossi sconti. Ma tra addii e partenze, per i due acquisti al Milan si potrebbe procedere senza troppi problemi.