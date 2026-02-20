Apprensione in casa Milan. Sottoposto a controlli diagnostici Strahinja Pavlovic, costretto al cambio tra primo e secondo tempo della sfida pareggiata dai rossoneri col Como nel recupero della 24esima giornata di campionato. Non ci sono buone notizie per Max Allegri e per il serbo.

Milan, Pavlovic salta la sfida contro il Parma

Il difensore serbo questa mattina ha fatto visite a Milanello dove si è sottoporsi agli esami del caso dopo i vari colpi subiti, tra cui un pestone al piede. Dagli esami fatti è emersa la presenza di un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. Al di là dell’infortunio e della necessità di dover recuperare, c’è anche del buono. La buona notizia, dunque, è rappresentata dall’assenza di fratture, cosa che rende i tempi di recupero più brevi. Strahinja Pavlovic non sarà presente per la partita contro il Parma in programma domenica pomeriggio. Ma è molto probabile che il difensore tornerà a disposizione per la sfida con la Cremonese.