Il match di oggi tra Milan e Psg valevole per la quarta giornata sarà molto particolare per Donnarumma, Per lui prevista un accoglienza terribile.

La partita di Champions League tra Milan e Psg sarà molto particolare per Donnarumma, portiere che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio con i rossoneri che non hanno mai superato l’addio del portiere.

Il trattamento della curva sud verso Donnarumma

Tramite una storia Instagram la Curva Sud Milano ha svelato quale sarà il trattamento che riserveranno al portiere che ha militato nelle file rossonere dal 2015 al 2021.

“Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato. Sulla fanze ci sono scritte le istruzioni su come andranno utilizzati i dollari… Raccoglieremo una piccola offerta da destinare a una scuola calcio, per non dar crescere mai più gente senza valori come questo indegno” – la scritta – dove viene aggiunto “Oggi vale tutto per creare un clima infernale”…

Questo il trattamento che riceverà Donnarumma questa sera, figlio di un addio che i tifosi milanisti non hanno mai perdonato.