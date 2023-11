Pioli ritrova Pulisic e Theo Hernandez, tornati entrambi dal 1′. Centrocampo affidato ancora a Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, dietro al tridente d’attacco composto dall’esterno americano insieme a Leao e Giroud. In difesa, oltre al terzino francese, titolari Tomori, Thiaw e Calabria, davanti a Maignan. Luis Enrique conferma il 4-3-3. In mezzo al campo il giovane Zaire-Emery, autore di una grande prestazione nella gara d’andata, con Ugarte e Vitinha. In avanti il solito Mbappé accanto a Kolo Muani e Dembelé.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.