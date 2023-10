Dopo il pareggio in casa del Napoli, per il Milan inizia la marcia di avvicinamento alla prossima partita di campionato contro l’Udinese. Pioli dovrà però fare i conti con gli infortuni soprattutto nel reparto difensivo.

Bartesaghi e Simic scaldano i motori

Il Milan a causa degli infortuni di Kalulu che ha riportato una lesione del tendine retto femorale sinistro e, Pellegrino che ha riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza in difesa. “Tuttosport”, riporta come ora dovranno farsi trovare pronti i due giovani Bartesaghi, che ha già provato l’emozione dell’esordio in Serie A e, Simic che verrà aggregato in prima squadra. Dunque, Pioli si affiderà a loro due per cercare di tamponare la situazione.