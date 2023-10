Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto a Dazn dopo il pareggio sul campo del Napoli. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Pioli

“Se avessimo perso anche questa partita dovremmo parlare di un momento particolarmente sfortunato. Concedendo il primo gol li abbiamo rimessi in partita, bene i due gol perché abbiamo avuto delle difficoltà ma concretizziamo ancora troppo poco, due gol sono pochi”.

Su Leao

“Ho visto che avevamo bisogno di energie fresche, ho messo due giocatori che ci potevano dare una mano e che si sono fatti trovare pronti, Jovic ha quasi fatto un assist decisivo alla fine. Leao legittimamente chiede spiegazioni e io gliele fornisco”.

Gli errori

“Quando sei in doppio vantaggio devi portare a casa la partita, si poteva fare meglio ma non abbiamo smesso di giocare, abbiamo creato anche nel secondo tempo. Poi il Napoli ha le sue occasioni, sono i campioni d’Italia e sarebbe strano il contrario”.

Sulle posizioni

“Il tempo di uscita di Giroud era forte, Leao e gli altri dovevano stringere di conseguenza concedendo spazio ai terzini. Abbiamo difeso in maniera giusta contro una squadra che ha tanta qualità, peccato per le situazioni”.

Poca concretezza

“A volte calci male e fai gol, quello che conta è fare un calcio offensivo e propositivo, fare entrare i centrocampisti in area. Vogliamo essere competitivi e cercare di vincere, di competere in campionato e in Champions”.

Vincere

“Il destino di un allenatore è sempre nelle mani di un club, è normale che vogliamo vincere il campionato. Sappiamo che ci sono minimo altre tre squadre con lo stesso obiettivo. Ho imparato a non pensare troppo a ieri o a domani, ma a godermi il momento. Lo scudetto sarebbe straordinario, ma lo è per tutti, non perché noi non siamo del livello delle migliori. Per vincere ci vogliono costanza, disciplina, qualità”.

Gli infortunati

“Kalulu non avrebbe dovuto giocare, non si capisce se è una contusione al quadricipite o no. Pulisic era affaticato al flessore, non ho voluto rischiare. Pellegrino non correva, aveva una distorsione alla caviglia”.