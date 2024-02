Milan, Pioli recupera la difesa in vista del big match con l’Atalanta

I rossoneri sorridono per il rientro in gruppo di Kalulu e Tomori

È noto che il Milan è rimasto senza un difensore centrale titolare per più di tre mesi. Una situazione di emergenza che ha messo in grande difficoltà l’intera squadra. Recentemente, Malick Thiaw ha fortunatamente recuperato, ma è chiaro che ha ancora bisogno di tempo per tornare al livello di prima.

Milan, rientrano Tomori e Kalulu

Il Milan è pronto a riaccogliere Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Questa è una buona notizia per Pioli, che dovrà invece aspettare la prossima settimana per recuperare Calabria. Kalulu si è infortunato contro il Napoli il 29 ottobre con una lacerazione completa del tendine del retto femorale sinistro (poi operato il 2 novembre), mentre Tomori è fuori dalla partita contro la Salernitana del 22 dicembre, a causa di una lesione miotendinea del bicipite femorale destro.