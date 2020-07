Milan, poker alla Sampdoria nel segno di Ibra (1-4)

Il Milan vince e convince

Il Milan non sbaglia, poker con la Sampdoria e sorrisi per i rossoneri. Doppietta e assist per Ibrahimovic, a segno anche Calhanoglu e Leao: pressing sulla Roma per il quinto posto, l’Europa nel mirino.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 1-4

Sampdoria (4-4-2): Falcone 6; Bereszynski 5, Yoshida 4,5, Colley 4,5, Augello 5,5; Depaoli 5,5 (1′ st Leris 5), Linetty 5 (29′ st Askildsen 6,5), Vieira 5,5 (29′ st Bertolacci 6), Jankto 5,5; Ramirez 5 (1′ st Maroni 4,5), Quagliarella 5,5. A disp.: Audero, Bonazzoli, La Gumina, Tonelli, Gabbiadini, Ferrari, Murru, Rocha. All.: Ranieri 5,5

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7,5; Calabria 6 (17′ st Castillejo 6), Gabbia 6, Kjaer 6, Hernandez 6,5; Bennacer 6, Kessie 6,5 (34′ st Biglia sv); Saelemaekers 6,5, Calhanoglu 7,5 (17′ st Bonaventura 6), Rebic 6,5 (1′ st Leao 6,5); Ibrahimovic 8 (34′ st Paquetà sv). A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Krunic, Duarte, Laxalt, Brescianini, Maldini. All.: Pioli 7

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 4′ e 13′ st Ibrahimovic (M), 7′ st Calhanoglu (M), 42′ st Askildsen (S), 47′ st Leao (M)

Ammoniti: Bereszynski (S), Rebic (M)

Espulsi:

Note: Al 33′ st Donnarumma para un rigore a Maroni