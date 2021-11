Milan Porto: probabili formazioni e dove vederla in tv

La sconfitta subita per 1-0 al Dragao brucia ancora e non lascia grandi alternative. Il Milan deve assolutamente battere il Porto per sperare nel passaggio al turno successivo di Champions League. Per l’impresa si riparte da San Siro e dal Porto.

Qui il Milan

Rispetto alla piena emergenza della gara di andata, Pioli ha recuperato tre giocatori essenziali come Theo Hernandez, Franck Kessié e Brahim Diaz. Questi, a meno di scelte improvvise da parte di Pioli, dovrebbero partire tutti dal primo minuto. In difesa turno di riposo per Kjaer. Tonali avanti a Bennacer per formare la coppia mediana con l’ivoriano, sulla trequarti potrebbe partire dalla panchina Leao: con il ritorno di Brahim. Krunic contende il posto al portoghese, nessun dubbio su Saelemaekers. Giroud in vantaggio su Ibrahimovic per il ruolo di centravanti.

Qui Porto

Sergio Conceicao, per scherzo del destino, dovrà fare a meno di diversi giocatori essenziali. Rispetto alla gara di andata mancheranno Marcano e Wendell in difesa, Uribe a centrocampo. Joao Mario favorito su Corona a destra, Zaidu giocherà sull’out mancino. Mbemba avanti a Fabio Cardoso per fare coppia centrale con Pepe, Otavio e Luis Diaz gli esterni del 4-4-2 mentre Evanilson dovrebbe essere confermato in attacco con Taremi.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 10 Diaz , 17 Leao; 9 Giroud

Porto (4-4-2): 99 Diogo Costa; 23 Joao Mario, 3 Pepe, 19 Mbemba, 12 Zaidu; 25 Otavio, 16 Gruijc, 27 Oliveira, 7 Luis Diaz; 30 Evanilson, 9 Taremi

Arbitro: Turpin (Fra)

Tv: ore 18.45 Amazon Prime Video