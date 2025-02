Milan, problemi alla coscia per Walker: due alternative per Conceiçao

Il terzino inglese non sta bene, sarà quasi sicuramente out nel weekend. Alex è in forma ed è pronto a giocare dall'inizio.

Kyle Walker non sarà disponibile contro il Torino. Il terzino durante la sfida di Champions ha giocato tutta la partita, adesso ha un problema muscolare alla coscia sinistra. Va verso la tribuna per il match di Serie A di sabato pomeriggio contro il Torino.

Milan, per Conceiçao Theo o Jimenez

L’alternativa principale per il tecnico è Alex Jimenez, il giocatore sta bene e per il Milan di Conceiçao è un titolare aggiunto dai giorni di Riad. Jimenez è stato il migliore anche nella gara contro il Verona e si sente da sempre un terzino destro, più che un esterno altro. Il tecnico portoghese poteva contare anche su Emerson Royal, ma è ancora infortunato e in uscita a fine stagione.

Ma non è detto che Conceicao non potrebbe concedere un’altra occasione dal primo minuto a Theo Hernandez. La decisione verrà presa soltanto oggi. Adesso allenatore e società pensano solo al futuro: ora l’obiettivo minimo stagionale è il quarto posto. Si dovrà lavorare su questo. Senza l’obiettivo, arriverà un’altra rivoluzione, come quella che c’è stata nell’ultima sessione di calciomercato a gennaio.