Pulisic, uno dei protagonisti del Milan, attualmente in infermeria a causa di un infortunio rimediato durante la sosta delle nazionali, sta cercando di fare del suo meglio per rientrare prima possibile. Le ultime notizie che arrivano dai box, sul suo recupero, sono incoraggianti.

Milan, Pulisic in campo prima della prossima sosta

Massimiliano Allegri che spera di contare nuovamente su di lui il prima possibile e Capitan America lavora per essere a disposizione molto presto. L’attaccante non lo si rivedrà di sicuro in campo contro l’Atalanta, e difficilmente Allegri potrà averlo a disposizione contro la Roma, anche se in quest’ultimo caso ci sono delle piccole speranze.

Più probabile, invece, che l’attaccante americano possa rientrare contro il Parma, match che si giocherà prima della prossima sosta. Dopo la sosta si ritorna in campionato con il botto: ci sarà il derby con l’Inter, la speranza è che la nazionale degli USA lo lasci a Milanello per non rischiare ulteriormente di avere una ricaduta. Si spera che Pulisic, in vista di un impegno cosi importante, sia pronto per rinforzare l’attacco del Diavolo. Il club rossonero, con Furlani, ed i riferimenti della nazionale americana, ne stanno già discutendo.