Milan, quanti infortuni per Allegri: anche Leao si allena a parte

Il tecnico rossonero e il suo staff sono concentrati su Rafa Leao, rimasto nello spogliatoio alla fine del primo tempo della partita di Bergamo. L’attaccante si è sottoposto ad alcuni esami di routine che hanno escluso lesioni o problematiche più complesse, ma continua a soffrire per un’infiammazione all’anca che non gli consente di giocare al top della forma. Nella sessione di giovedì pomeriggio si è allenato a parte e la sua presenza contro i giallorossi è dunque in dubbio. Il giocatore proverà a stringere i denti e ad essere titolare contro i capitolini.

Non solo il portoghese, incertezze sulla presenza contro la Roma ci sono anche per Santi Gimenez e Fikayo Tomori, alle prese rispettivamente con un problema alla caviglia e uno al ginocchio. Anche per loro gli accertamenti sono stati negativi, ma hanno svolto lavoro personalizzato.

Se da una parte ci sono dubbi, nessuna incertezza per Nkunku e Loftus-Cheek, che hanno recuperato a pieno e rappresentano due valide alternative per Max. Stessa situazione per Jashari ed Estupinan, il tecnico potrà riaverli a disposizione già contro la Roma. Molto più tempo è richiesto per rivedere in campo Adrien Rabiot e Christian Pulisic.