Milan, Ramadani offre Chiesa ai rossoneri: la risposta del club

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più un nodo da sciogliere. L’esterno ha ricevuto l’ok da parte del tecnico bianconero, Thiago Motta per trovare una nuova squadra, ma nessun club sembra ancora pronto a puntare su di lui. Il problema sarebbe l’ingaggio: sia quello attuale (cinque milioni più bonus) sia le richieste future per la sua nuova squadra (almeno sei milioni).

Milan, Chiesa rifiutato dai rossoneri e non solo…

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il suo agente Fali Ramadani avrebbe offerto il calciatore a Milan e Roma. In entrambi i casi ha ricevuto una risposta negativa, per ragioni diverse ma sempre legate a questioni finanziarie. In più, per Chiesa, si sono mosse Napoli e Lazio, ma il problema è sempre l’ingaggio del calciatore italiano.