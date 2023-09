Milan, report sull’allenamento | Buone notizie per Pioli

Sono giorni importanti questi per il Milan, che dopo lo stop per le Nazionali, riparte in Serie A affrontando il match più importante del campionato: il Derby di Milano. Il mister Stefano Pioli non ha fatto sonni tranquilli a causa degli infortuni in rosa, ma la situazione sembra essere stata recuperata e già da domani la squadra tornerà ad allenarsi quasi al completo.

Milan, Pulisic e Musah saranno in gruppo da domani

Christian Pulisic e Yunus Musah sono gli ultimi calciatori rossoneri ad aver raggiunto Milanello per sottoporsi a massaggi e terapie. Può tranquillizzarsi Stefano Pioli che già da domani vedrà allenarsi insieme al gruppo l’attaccante esterno numero 11 e il centrocampista numero 80. Nella giornata di oggi al centro sportivo hanno lavorato invece i rientranti Rafa Leao, Theo Hernandez, Maignan, Thiaw e Krunic. Anche Giruod torna ad allenarsi in gruppo da domani, per il numero 9, oggi è stata l’ultima seduta di allenamento personalizzata come da programma.