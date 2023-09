Roma, l’esterno punta l’Empoli: novità per Mourinho

Mourinho sta preparando i suoi alla delicatissima sfida con l’Empoli di domenica. Diversi giocatori non saranno a disposizione per via degli infortuni ma tra questi potrebbe non esserci Nicola Zalewski. L’esterno tornerà a lavorare in gruppo nella giornata di domani e farà di tutto per esserci contro il club toscano.

Il polacco può essere a disposizione

Zalewski aveva accusato un problema alla coscia prima della sosta nella gara contro il Milan. Il rifiuto alla Nazionale per via dell’infortunio lo ha costretto a rimanere a Trigoria per lavorare verso il recupero il prima possibile.