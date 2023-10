Milan, report sull’allenamento | C’è anche Okafor

Dopo la vittoria conseguita all’88’ contro il Genoa, il Milan ha acquistato per la prima volta in questa stagione il primo posto da solitario, approfittando del passo falso dell’Inter con il Bologna, consentendosi di affrontantare questa sosta delle Nazionali con minore preoccupazione e pressione psicologica.

Milan, Okafor si allenerà con la squadra

A causa di un taglio al sopracciglio, la Svizzera ha preferito non convocare Okafor, in modo da consentire ai medici rossoneri di monitorare meglio la guarigione della ferita.

In virtù della mancata convocazione, l’ex attaccante del Salisburgo rimarrà a Milanello per allenarsi con i giocatori che non sono partiti con le loro Nazionali, ma dalla prossima settimana. Per il resto della squadra il ritrovo è previsto domani a pranzo, mentre gli allenamenti inizieranno a partire dalle 15.