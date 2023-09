Pulisic e Okafor stendono la Lazio | I rossoneri volano al comando

Grazie alle reti di Pulisic e Okafor il Milan batte la Lazio a San Siro e conquista temporaneamente la vetta della classifica. Nonostante un primo tempo ben giocato dalla Lazio con i biancocelesti che hanno un paio di occasioni nella parte iniziale prima con Castellanos e poi con Felipe Anderson, i rossoneri hanno la meglio e dominano per tutto il secondo tempo.

Primo tempo alla pari, ma il Milan c’è

Il primo si chiude con la Lazio che ha diverse occasioni anche se il Milan a fine primo ha l’occasione di passare in vantaggio con Reijnders. La ripresa è totalmente diversa e il Milan passa in vantaggio al 60′ con Pulisic che deve solo spingerla in porta. I rossoneri vogliono i 3 punti ed insistono ancora nonostante Sarri cambi Vecino e Rovella per Guendouzi e Kamada.

Cambi anche per Pioli: dentro Okafor, Pobega e Florenzi e fuori Giroud, Adli e Calabria. Nonostante le sostituzioni però il risultato (non) cambia perchè uno scatenato Leao semina il panico sulla fascia e serve Okafor che davanti a Provedel deve solo spingerla in porta e a regalare la sicurezza al Milan di 3 punti importanti in chiave campionato.