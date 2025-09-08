Christian Pulisic è diventato sempre più fondamentale per la formazione dei rossoneri. Un vero e proprio punto di riferimento fondamentale anche per il neo tecnico Allegri. Con la sua personalità indiscussa, condita con i suoi gol e assist, ha conquistato tutti al Milan. Il 26enne americano è in scadenza e il rinnovo è diventato un argomento importante a Via Aldo Rossi.

Milan, non semplice il rinnovo a Pulisic

Il contratto dell’attaccante andrà in scadenza solo nel 2027, ma la dirigenza rossonera, sollecitata anche dalle innumerevoli richieste da club diversi, vuole blindare il giocatore americano il prima possibile. Attualmente, a primo impatto, l’idea principale è quella di prolungare e adeguare il suo contratto, i contatti con il suo entourage sono già iniziati.

Questa stagione sarà importante per tutti, in vista del mondiale nessuno ha intenzione di sbagliare. Il futuro è sempre imprevedibile e possono arrivare anche offerte irrinunciabili. Al momento, tra le due parti, non ci sono tensioni o rotture, ma a quanto trapela, nemmeno progressi concreti verso un accordo definitivo. Non sarà semplice trovare un accordo definitivo, anche perché l’adeguamento dovrebbe salire al di sopra di quanto prende Pulisic oggi. Il giocatore, attualmente, percepisce un ingaggio di 4 milioni di euro netti (cifra agevolata dal Decreto Crescita). Pulisic ha sempre affermato che si trova bene a Milano e ha più volte ribadito di considerare il club come un punto fermo della sua carriera. Qualche mese fa sembrava tutto pronto per la firma sul rinnovo fino al 2029, ma poi il nazionale americano ha chiesto tempo per valutare e riflettere sul nuovo corso rossonero dopo le delusioni della scorsa annata. Tare e Furlani sono convinti di ottenere il consenso a rimanere a Milanello dell’ex Chelsea. Il piano è quello di riprendere i contatti con il suo agente nella prossima sosta per le nazionali prevista per inizio ottobre con una buona dose di fiducia di arrivare al traguardo desiderato.