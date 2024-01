Pioli aspetta sempre un difensore centrale per il futuro

In casa Milan si torna a fare il nome di Lloyd Kelly, difensore 25 enne del Bournemouth visto che i rossoneri hanno bisogno di un difensore al più presto.

Milan, si avvicina Kelly? | Le ultime

Tante le opzioni per il futuro considerato che il ds Moncada è alla ricerca anche di un centrocampista che possa dare il ricambio in mezzo al campo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l’affondo decisivo visto che il calciatore sbarcherebbe a Milanello il prossimo 30 giugno a parametro zero.