In campo alle 21. Chi passa sfiderà la vincente di Inter-Lazio in programma il 26 febbraio

Una volta la Coppa Italia faceva rima con Roma, ne hanno vinte 9 i giallorossi, poi qualcosa si è bloccato. I capitolini non vincono il trofeo tricolore dal 2008, troppi anni senza. La formazione di Ranieri in trasferta contro il Milan cerca riscatto.

Milan-Roma, i giallorossi ci provano per la decima

Ha davanti in classifica solo la Juventus; la Roma è la seconda squadra che può vantare più vittorie in questa competizione, ben 9. Tutto iniziato nel 1964 fino ad arrivare all’ultima coppa alzata nel 2008.

San Siro si prepara ad ospitare i quarti di finale di Coppa Italia: in scena dalle 21:00 la partita tra Milan e Roma. Per i giallorossi si punta verso l’undici tipo, con l’unico dubbio riguardante il sostituto di Mancini squalificato: è ballottaggio serrato tra Rensch e Celik.

I rossoneri hanno rivoluzionato la squadra durante la sessione invernale del mercato. La formazione di Conceicao ha pareggiato il derby 1-1. Agli ottavi di Coppa il Milan ha eliminato il Sassuolo (6-1). Il Diavolo nella bacheca conta soltanto 5 coppa Italia, trofeo che non arriva dalla stagione 2002-2003.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Dove vedere Milan-Roma

Milan-Roma, in programma alle 21, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva in chiaro su Canale 5, canale 5 del digitale terrestre.