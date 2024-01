Milan, Romero verso la cessione in Argentina: le ultime

Il calciomercato in casa Milan è acceso sia in entrata che in uscita. In uscita si sta valutando la possibile cessione di Luka Romero che stando a quanto riporta Boca.Net, starebbe valutando di lasciare i rossoneri visto le insistenti voci dall’Argentina.

Milan, il Boca Juniors vuole Romero

Il calciatore starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciare il Milan. Secondo quanto appreso dalle insistenti voci dall’Argentina, il Boca Juniors starebbe trattando con i rossoneri per ottenere il prestito annuale del giocatore. Sarà decisiva la sua volontà, ma il Milan non è ancora sicuro di stabilire un’opzione per l’acquisto definitivo del giocatore.