Milan sempre più secondo: a Verona finisce 1-3

Il Milan passa per 1-2 nella trasferta del Bentegodi e consolida la seconda posizione in classifica, approfittando del pareggio interno della Juventus. Il primo tempo si chiude 0-1 per i rossoneri grazie alla reti di Theo Hernández. il francese, su un suo cross rimpallato, infila alle spalle del portiere gialloblù. La ripresa si apre con il raddoppio Milan, questa volta con Pulisic, bravo a mandare in rete una ribattuta su tiro di Okafor. Il Verona prova a reagire e accorcia le distanze al 65′ con Noslin. All’80 la chiude Chukwueze. Meneghini a 62 punti, veneti fermi a 26, con 3 punti di vantaggio sulla zona salvezza.

Verona-Milan, risultato e tabellino

1-3

Reti: 44′ Theo Hernandez (M), 50′ Pulisic (M), 64′ Noslin (V), 80′ Chukwueze (M)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz (57′ Magnani), Cabal (76′ Vinagre); Duda, Serdar (dal 1′ st Dani Silva); Suslov, Folorunsho (57′ Swiderski), Lazović (57′ Mitrovic); Noslin. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu (45′ Gabbia), Tomori (84′ Kjær), Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic (66′ Giroud), Loftus-Cheek (66′ Musah), Leão; Okafor (74′ Chukwueze). All. Pioli.