Milan, un Bellingham in casa rossonera | Sfida a Inter e Juventus

Fratini: “Jobe Bellingham è un nome molto chiacchierato. Piace a diversi club”

L’addio Pobega e una concreta rivoluzione del reparto di centrocampo è la nuova ipotesi del futuro mercato rossonero. La formazione meneghina cerca valide alternative in mezzo al campo. Secondo quanto dichiarato dall’intermediario, Michele Fratini, a TuttoJuve, sarebbe spuntata una nuova alternativa, Jobe Bellingham, fratello del numero 5 del Real Madrid.

Di seguito le sue parole:“Jobe è sul taccuino delle grandi società europee, in Italia oltre ai bianconeri ci sono Inter e Milan. È molto chiacchierato per la fratellanza importante, ma altrettanto per le sue grandi doti. Il suo piede preferito è il destro, calcia benissimo e può far male da qualsiasi distanza. Può fare anche il trequartista, ha un fisico importante, le leve lunghe, ed è il più moderno dei box to box in grado sia di intercettare palla e sia di ripartire con la stessa bravura. Nonostante abbia solo 19 anni, non è più da considerare una promessa”.