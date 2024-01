Milan a caccia di un difensore, i nomi

Il Milan vuol regalare a Pioli un difensore, obiettivi non facili da raggiungere, si cerca l’affare low cost. Come riporta tuttosport due i nomi caldi sul taccuino dei dirigenti milanisti: si parla di un Trevoh Chalobah del Chelsea alla Tomori, prestito con diritto di riscatto la probabile formula e di Jakub Kiwior, difensore ex Spezia che non sta giocando molto all’Arsenal. Anche lui potrebbe arrivare con la formula del prestito.