Milan, sfumano Lenglet e Brassier per la difesa | Tentativo per Demiral

Milan, l’Al-Ahli non apre al prestito per Demiral

In casa Milan si continua a lavorare sul difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli, che deve fare i conti con gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori.

Al momento però, come riporta la “Gazzetta dello Sport” la strada che porta a questo innesto sembra essersi chiusa. L’obbiettivo numero uno era Kiwior, ma l’Arsenal non ha aperto alla soluzione prestito. I rossoneri sono poi andati su Lenglet, ma trovare un accordo con il Barcellona non è stato semplice visto che il calciatore è in prestito all’Aston Villa. Negli ultimi giorni poi, si è parlato di Brassier, ma le richieste del Brest sono state considerate elevate.

I rossoneri proveranno un ultimo tentativo con Demiral, anche qui però sarà complicato visto che l”Al-Ahli non apre al prestito.