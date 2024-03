Milan-Slavia Praga, Pioli: “Potevamo fare di più. Risultato buono ma ci sarà ancora da lottare”

Stefano Pioli ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del suo Milan sullo Slavia Praga per 4-2 in questo ottavo di finale di andata. Ecco le parole del tecnico rossonero riportate da TMW.

Milan, le parole di Stefano Pioli

“Potevamo fare di più, mi aspettavo un secondo tempo con un po’ più di ritmo. E’ una buona vittoria, ma lo Slavia ha dimostrato di essere una squadra buona, energica. Ci sarà ancora da lottare, ma il risultato è buono“.

Qualche distrazione di troppo in fase difensiva?

“Abbiamo commesso sui due gol delle piccole distrazioni. Sul primo però lo Slavia ha fatto un gol straordinario. Secondo me dovevamo creare qualcosina in più, anche se non c’erano troppi spazi. Serviva un po’ più di velocità e ritmo“.

Questa fisicità dello Slavia Praga può metterti in difficoltà?

“Loro sono una buona squadra. Ma mi aspetto a Praga una gara diversa perché dovranno realizzare due gol e non potranno restare lì ad aspettarci. Hanno dimostrato di essere una squadra seria“.

Cosa è successo nelle marcature sul secondo gol?

“Abbiamo sbagliato. Noi da quell’altezza lì non facciamo la linea, facciamo due linee. I giocatori hanno però deciso di affrontarla così e siamo stati anche sfortunati. Però secondo me abbiamo sbagliato nelle posizioni iniziali. Non perfetti nemmeno sull’1-1: sul primo gol pur avendo tre giocatori fuori dall’area abbiamo concesso troppo spazio sul tiro. Sono situazioni che dobbiamo analizzare e valutare meglio. Ora pensiamo al ritorno perché a Praga credo che lo Slavia farà la partita della vita“.

Come mai nella prima mezz’ora avete faticato a mettere in difficoltà lo Slavia?

“Abbiamo riempito troppo gli spazi, dovevamo liberare di più l’uno contro uno sugli esterni. Ci voleva forse qualche movimento di più in profondità, dovevamo stare più bassi coi terzini per non intasare gli spazi sia centrali che laterali“.