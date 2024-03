Milan-Slavia Praga, Leao sprinta e Pulisic segna | Pioli vede i quarti (4-2)

Milan e Slavia Praga scendono in campo per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Al 10′ prima occasione per i padroni di casa con Florenzi che ci prova su punizione ma manda alto sopra la traversa. Al 26′ gli ospiti rimangono in 10 per un brutto intervento di Diouf su Pulisic. Al 34′ il Milan passa in vantaggio grazie a un tiro cross di Leao che pesca di testa Giroud a mettere in rete e a beffare la difesa dello Slavia Praga. Tempo due minuti e pareggiano subito gli ospiti con un tiro al volo spettacolare di Doudera dove Maignan prova ad intervenire ma riesce solo a sfiorare. Al 41′ serve un autentico miracolo di Stanek su un colpo di testa di Gabbia a tenere il risultato in parità. Il Milan fa un gran finale di tempo e al 41′ ritrova il vantaggio con il primo gol europeo di Reijnders. Al 46′ in pieno recupero arriva pure il 3-1 con un colpo di testa da corner di Loftus-Cheek.

Il Milan con qualche distrazione vede la qualificazione

Nella ripresa ci prova subito Leao ma apre troppo il piatto e manda fuori. Al 65′ gli ospiti sfruttano ancora un calcio piazzato e accorciano con il neo entrato Schranz che trova il gol con un destro sotto la traversa. All’84’ Jovic servito da Leao calcia di potenza, ma la palla finisce a lato. Un minuto dopo giocata strepitosa di Leao che con un tocco morbido a scavalcare Stanek trova la testa di Pulisic a mettere in rete. Finisce qui, il Milan vince con due gol di scarto e vede i quarti.

Milan-Slavia Praga, risultato e tabellino

Risultato: 4-2

Marcatori: 34′ Giroud, 36′ Doudera, 44′ Reijnders, 46′ Loftus-Cheek, 65′ Schranz, 85′ Pulisic

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi (45′ Calabria), Kjaer, Gabbia (45′ Tomori), Hernandez; Adli, Reijnders (81′ Bennacer); Pulisic, Loftus-Cheek (66′ Jovic), Leao; Giroud (80′ Okafor). Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Mirante, Sportiello; Calabria, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori; Bennacer, Musah; Chukwueze, Jović, Okafor.

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Diouf; Masopust (86′ Wallem), Dorley; Doudera (86′ Tomic), Provod, Zmrzly; Chytil (61′ Schranz). Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

A disposizione: Mandous, Sirotnik; Bořil, Konečný, Ogbu; Jurasék, Jurečka, Tomič, Wallem; Schranz, Tijani, van Buren.

Ammoniti: Florenzi, Calabria

Espulsi: Diouf

Recupero: 2’pt, 3’st.