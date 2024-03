Bonan sicuro: “Leao è un grande giocatore. Può vincere le partite da solo”

“Nel Milan brillano giocatori come Theo e Leao, soprattutto il portoghese, che secondo me è un grande giocatore. Il numero 10 rossonero rende sempre alto lo stato di allerta, creando pericoli e ansie continue agli avversari, perchè è imprevedibile e non sai mai come puoi marcarlo. Poi è ovvio, Leao per il peso che ha in questa squadra può e deve segnare di più, rappresenta l’eccezione alla regola perchè quando vuole vince le partite da solo”.

Sono queste le parole di Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, che ha detto la sua in merito alla questione di Rafael Leao.