Milan, stop in nazionale per Bennacer | Torna in Italia, da valutare i tempi di recupero

Continuano i numerosi stop per infortunio durante la sosta nazionali. Oggi è toccato anche a Ismael Bennacer, che si è infortunato durante l’allenamento con l’Algeria. Il centrocampista salterà la sfida contro la Liberia e nelle prossime ore farà ritorno in Italia, dove svolgerà ulteriori esami per avere un quadro più preciso e completo sulle sue condizioni. Da definire ancora i tempi di recupero, brutta notizia per Fonseca.

Il comunicato dell’Algeria sull’infortunio di Bennacer

Di seguito il comunicato della nazionale algerina: “Qualificazioni Coppa d’Africa 2025: Bennacer si infortuna in allenamento ed è esonerato dalla partita con la Liberia. Il tecnico della Nazionale, Vladimir Petkovic, ha programmato questa domenica mattina l’ultimo allenamento presso il Centro Tecnico Nazionale di Sidi Moussa prima di trasferirsi a Monrovia nel pomeriggio. Durante questa seduta, il centrocampista Ismael Bennacer ha riportato un infortunio ed è stato costretto a ritirarsi senza proseguire gli allenamenti. Dopo aver effettuato gli esami medici, è stato confermato che il giocatore non potrà partecipare alla partita di martedì prossimo contro la Liberia”.