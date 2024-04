Milan, testa alla Roma: oggi ancora personalizzato per Thiaw e Pobega

Oggi a Milanello in occasione del primo allenamento dei rossoneri verso la sfida di giovedì contro la Roma in Europa League, sia Tommaso Pobega che Malick Thiaw hanno svolto un lavoro personalizzato. Il centrale tedesco, comunque, dovrebbe farcela a recuperare in tempo per essere a disposizione in Europa League.

Thiaw, recuperato per la Roma?

Lo stesso Pioli sabato contro non ha fatto giocare il difensore al fine di averlo a disposizione per la sfida di Europa League di giovedì sera. Le parole dell’allenatore del Milan pronunciate in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce sulle condizioni di Thiaw:

“Come sta Thiaw? Ce la fa per giovedì? Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo, ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po’ di problemi, non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani ma con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l’assenza di Kalulu e Tomori”.