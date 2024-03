Milan, vicino il rientro in gruppo di Pobega | Le ultime

Per fine mese Pobega è pronto a tornare in gruppo, il recupero procede bene

Tommaso Pobega è pronto a rientrare a breve in gruppo squadra, queste sono le ultime sulla situazione infortunati in casa rossonera secondo quanto appreso da “Milannews.it”. Dopo il brutto infortunio che era costato a Pobega lo stop di 4 mesi per la rottura del tendine del retto femorale sinistro, il rientro per il centrocampista sembra avvicinarsi.

Milan, una pedina in più per Pioli per affrontare gli ultimi due mesi di campionato

Il recupero di Pobega procede per le vie giuste, e il rientro per l’allenamento in gruppo con la squadra potrebbe essere fissato dopo la gara con la Fiorentina in programma il 30 marzo. Una buona notizia per Pioli che potrà contare di un centrocampista in più per il finale di stagione tra campionato e coppa ricco di gare decisive.