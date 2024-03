Milan, Pobega verso il ritorno | I tempi di recupero

Il Milan sta finalmente uscendo dall’emergenza infortunati, e in infermeria è rimasto il solo Tommaso Pobega. Il centrocampista sta recuperando dall’operazione in Finlandia avvenuta lo scorso 21 dicembre, per riparare il tendine retto femorale sinistro. Il tempo di recupero stimato era di quattro mesi.

Milan, Pobega brucia le tappe del rientro

Arrivano ottime notizie sul recupero di Pobega: come riporta il Corriere della Sera, il giovane italiano sta bruciando i tempi di recupero e il suo rientro agli allenamenti è previsto per la fine della soste delle nazionali a fine marzo. Il mediano del Milan si era infortunato nella sfida a San Siro contro il Monza del 17 dicembre 2023.