Milan, Sacchi sicuro: “Pioli si merita la conferma, non ho nessun dubbio”

Arrigo Sacchi è sicuro di quello che dice. Stefano Pioli si merita la conferma al Milan anche nella prossima stagione. L’ex tecnico rossonero parla con La Gazzetta dello Sport: “Se Pioli si è guadagnato la conferma in panchina? Sì, non ho nessun dubbio. Bisogna che la gente inizi a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata meno rispetto alle avversarie, merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro.

Sacchi: “La fase difensiva del Milan deve migliorare”

Sacchi trova anche dei difetti al Milan di Pioli: “La fase difensiva deve migliorare. Non c’è collegamento tra i reparti quando gli avversari hanno il pallone. Così i difensori sono spesso soli con gli attaccanti e vanno in difficoltà. Innanzitutto Leao e Giroud devono essere più presenti in contenimento“.