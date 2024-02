Milan, Theo Hernandez su Pioli: “Lui mi ha supportato in ogni momento”

Il terzino sinistro Theo Hernandez ha parlato al giornale “AS” riguardante il suo futuro e non solo, riservando parole al miele per il suo allenatore Stefano Pioli.

Milan, Theo Hernandez: “Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo momento”

“Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo momento. Avere una figura come Maldini che mi spiegasse il progetto in prima persona è stato fondamentale per me e i miei agenti. A Milano sono nel momento migliore della mia carriera, sento la fiducia di Pioli e dei compagni. Sono nel mio habitat ideale”.

Poi su Pioli: “Mi ha supportato in ogni momento, ho cercato di ripagarlo sul campo. Non posso che essere grato a lui a livello personale e professionale. Le sue indicazioni sono state fondamentali per migliorarmi. Mi sono sentito a mio agio pure da difensore centrale: sto cercando di migliorare la mia fase difensiva”.