Protagonista di una lunga intervista a Repubblica nella quale ha raccontato della sua seconda vita dopo aver combattuto il problema della ludopatia, Sandro Tonali si è soffermato anche sulla questione di mercato. Si è parlato spesso di un suo possibile approdo alla Juventus nei prossimi mesi, ma Sandro Tonali toglie ogni dubbio: “Con i miei procuratori non abbiamo mai parlato di un possibile approdo in bianconero. E so, per esperienza, che se non arrivi a quel passaggio non c’è nulla di concreto. E comunque qui sto bene con me stesso, ho trovato la mia linea e non è il caso di stravolgerla ancora. Questa esperienza in Premier League non mi ha arricchito solo economicamente: ho scoperto un nuovo Paese, un nuovo calcio e una nuova lingua. Mi sento cresciuto”.

Il giocatore del Newcastle smentisce i contatti con la Juve, ma non nega un desiderio di ritorno al Milan: “L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino. Quando dici no, deve esserci anche quello del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia. Con il mio trasferimento da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo”.