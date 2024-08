Milan-Torino, le scelte di Fonseca e Vanoli

Esordio in campionato per il nuovo Milan targato Fonseca. Nei granata titolare Sanabria. Morata dalla panchina.

Esordio stagionale in gara ufficiale per il Milan di Fonseca e prima in campionato su quella granata per Vanoli. Jovic verso la titolarità e Morata dalla panchina, con il trio composto da Chukwueze, Pulisic e Leão alle spalle. Centrocampo a Bennacer e Loftus-Cheek. Tomori e Gabbia al centro della difesa, supportati da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Nel Torino sarà Sanabria, con Adams dalla panchina, a prendere il posto dal primo minuto accanto a Zapata.

Milan-Torino, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leão; Jovic. All. Fonseca

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Zapata, Sanabria. All. Vanoli