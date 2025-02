Milan – Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri con la necessità di vincere per non perdere il treno Champions. L’imperativo della squadra di Conceição è mettersi alle spalle la sconfitta di Rotterdam, cui seguirà il ritorno di Milano di martedì, per dare continuità di risultati in campionato. Davanti un avversario in difficoltà, il Verona di Zanetti, sconfitto per 0-5 dall’Atalanta nell’ultima uscita, ma con tre lunghezze di vantaggio sulla terzultima posizione occupata dal Parma. La gara d’andata, disputata lo scorso 20 dicembre, è terminata 0-1 per i rossoneri, grazie alla rete di Reijnders. La gara, in programma sabato 15 alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Milan – Verona, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Conceição.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.