Milan-Verona, probabili formazioni e dove vederla

A San Siro, ospite del Milan, arriva l’Hellas Verona. Rossoneri chiamati subito a riprendere la marcia in campionato dopo la bruttissima sconfitta subita nel derby di sabato scorso. Gialloblù, invece, che arrivano all’incontro dopo il pareggio casalingo (0-0) contro il Bologna. Nell’ultimo precedente, risalente alla giornata conclusiva della passata stagione, il Milan ha superato il Verona per 3-1, grazie alla doppietta di Leao e la rete realizzata da Giroud (per i gialloblù, Faraoni). Il match, in programma questo pomeriggio alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: