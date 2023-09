Milan, Maignan affretta i tempi | Ecco quando torna a disposizione

Il portiere ex Lille accelera il ritorno in campo

Mike Maignan torna a far sorridere il Milan. L’infortunio contro il Newcastle di martedì ha evidenziato un risentimento al flessore della coscia sinistra senza lesioni.

Milan, tocca a Sportiello

Il portiere francese, come sottolineato dal club rossonero, sarà valutato giorno dopo giorno e potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta di Cagliari, partita fondamentale prima della gara con la Lazio. Contro l’Hellas Verona Pioli è pronto a schierare Marco Sportiello che contro il Newcastle non ha di certo sfigurato.