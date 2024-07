Milan, vicina la fumata bianca per Fofana | Accordo a un passo con il Monaco

Il francese spinge per raggiungere Fonseca

Dopo quasi due settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato, l’unico top club che non ha ancora ufficializzato acquisti importanti è il Milan, che nonostante sia alle prese con varie trattative importanti, non ha ancora le idee ben chiare su quali nomi andare a puntare per la nuova stagione.

Milan, Biasin: “La sensazione è che l’affare andrà in porto”

Il primo giocatore che dovrebbe unirsi alla rosa di Fonseca è Youssouf Fofana, da tempo nel mirino di Moncada, sempre più vicino all’accordo definitivo con il Monaco, che si vede costretto a dover cedere il proprio centrocampista a causa del suo contratto in scadenza nel 2025, che il calciatore ha dichiarato di non voler rinnovare.

In esclusiva a TMW, anche Fabrizio Biasin ha parlato della trattativa che porterebbe il francese a Milano, sottolineando come la fumata bianca sia sempre più vicina.

Ecco le sue parole: