Milan, Zenga sul calciomercato dei rossoneri: “Si stanno attrezzando bene”

Che il Milan stia svolgendo la campagna acquisti migliore d’Italia non è più un segreto, lo dimostrano i rumors che giorno dopo giorno si rispecchiano in solide realtà, e questo fattore, la dirigenza rossonera, vuole riconfermarlo anche in ottica cessioni. Sono infatti ore calde per i futuri di Charles De Ketelaere, accostato alla causa atalantina e Krunic sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce.

Calciomercato Milan, il parere dell’ex portiere Walter Zenga

Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Walter Zenga ha parlato del calciomercato: di quello del Milan, dell’Inter e delle altre square italiane. “Il Milan si sta apprezzando come si vede, aspettiamo le altre, c’è ancora un mese di trattative. L’Inter si sta ringiovanendo, con un centrocmapo di qualità”.