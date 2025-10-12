Milinkovic Savic-Juve, l’ostacolo è l’ingaggio

Milinkovic Savic-Juventus, le ultime di mercato

Ecco di nuovo il nome di Sergej Milinkovic Savic accostato alla Juventus. L’ex centrocampista della Lazio, 30 anni, ha il contratto in scadenza con il suo attuale club, ancora nessun contatto con l’Al Hilal per il rinnovo, l’addio non è da scartare. Nonostante l’arrivo di Inzaghi, la permanenza dell’ex Lazio non è scontata, la Juve torna a pensare al centrocampista. L’ostacolo è l’ingaggio, per tornare in Serie A il calciatore dovrebbe ridursi sensibilmente l’attuale ingaggio, anche questo non certo scontato. Qualcosa si muove, staremo a vedere.