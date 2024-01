Miranchuk e Scamacca regalano i tre punti alla Dea: al Gewiss finisce 2-0

Al Gewiss Stadium va in scena il match tra Atalanta ed Udinese. I padroni di casa riesco a sbloccarla dopo una buona mezz’ora, azione combinata tra De Ketelaere e Ruggieri, scarico indietro per Miranchuk che con un tiro sporco manda il pallone nell’angolino lì dove Okoye non può arrivare. Il raddoppio arriva sulla sirena del primo tempo, con una conclusione ad incrociare di Scamacca che va a battere il portiere dell’Udinese per la seconda volta in questa partita ritrovando il gol in Serie A dopo 84 giorni di digiuno. Finisce così, con la Dea che la spunta in una gara ruvida e parecchio intensa dal punto di vista fisico. Gasperini è momentaneamente al quarto posto in attesa delle altre.

Atalanta-Udinese, risultato e tabellino

Risultato: 2-0

Marcatori: 33′ Miranchuk, 46′ Scamacca

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (80′ Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (69′ Hateboer), De Roon Ederson, Ruggeri (69′ Zappacosta); De Ketelaere, Miranchuk (88′ Muriel); Scamacca (69′ Pasalic). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Pasalic, Muriel, Tourè, Bakker, Adopo, Hateboer, Zappacosta.

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (45′ Ehizibue), Samardzic (61′ Payero), Walace, Lovric (80′ Brenner), Kamara (76′ Zemura); Thauvin (61′ Pereyra), Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura, Pereyra.

Ammoniti: Kristensen, Pasalic, Ederson

Recupero: 1’pt, 3’st.