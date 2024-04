Modena-Catanzaro, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Allo stadio Braglia di Modena si gioca questa sera l’anticipo della 33^ giornata di Serie B tra Modena e Catanzaro. Il Modena è in crisi di gioco e di identità, e dopo un ottimo girone di andata in zona playoff si ritrova a giocare per evitare il rischio play out, il Catanzaro invece ha quasi la matematica certezza di disputare i prossimi playoff promozione.

Le probabili formazioni

MODENA (3-4-1-2): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Corrado; Tremolada; Abiuso, Gliozzi. All.: Bianco.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; D’Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. All.: Vivarini.

Dove vederla in TV

La sfida – in programma venerdì 12 aprile alle ore 20:30 – sarà visibile in streaming. Per vedere le immagini del match ci si può collegare da pc fisso e notebook e da smartphone o tablet a Dazn. Altra opzione è il canale 256 di Sky Sport, oltre all’app di NOWTV.