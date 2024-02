Modena-Spezia: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Le probabili formazioni di Modena-Spezia

Si gioca alle ore 16-15 allo Stadio Braglia il posticipo della 26^ giornata di Serie B tra Modena e Spezia. Bianco squalificato non sarà in panchina sostituito dal vice Pensalfini, maglia da titolare per Zaro mentre sarà assente Battistella causa squalifica. Nello Spezia, D’Angelo recupera Gelashvili e Hristov, confermato l’undici titolare della scorsa giornata.

Le probabili formazioni

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Gerli, Palumbo, Duca, Corrado; Abiuso, Gliozzi.All. Pensalfini

SPEZIA (4-3-1-2): Zoet; Mateju, Gelashvili, Nikolaou, Cassata; Nagy, Esposito S., Jagiello; Verde; Falcinelli, Di Serio. All. D’Angelo

DOVE VEDERLA IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Garantita la trasmissione in live streaming anche dalle piattaforme DAZN e Now TV.