Monaco-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Monaco-Barcellona, esordio per Flick

Il Barcellona vuole tornare grande, soprattutto in Champions League a cominciare dalla sfida di domani contro il Monaco, che rappresenta una ghiotta opportunità. 4-2-3-1 per i due tecnici che lanciano e schierano Embolo e Lewandowski. La sfida di domani andrà in onda su Sky Sport.

Monaco-Barcellona, le probabili formazioni:

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski