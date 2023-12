La partita tra AS Monaco e Olympique Lione, in programma per il 16 dicembre, si presenta come una sfida importante nella Ligue 1. Monaco, attualmente al terzo posto in classifica, ha dimostrato una forma impressionante, con una serie di risultati positivi che li vedono nella corsa per il titolo. Hanno segnato il secondo maggior numero di gol in Ligue 1 finora, con 31 gol in 15 partite, dimostrando sia una forte potenza offensiva che un notevole miglioramento in difesa rispetto alla scorsa stagione​​.